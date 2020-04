TIM e Google Cloud si alleano con Intesa Sanpaolo per favorire lo smart working delle imprese italiane

simone borghi 8 aprile 2020 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

TIM e Google Cloud si alleano con Intesa Sanpaolo per offrire alle imprese italiane soluzioni tecnologiche avanzate con l’obiettivo di garantire la continuità di business nell’attuale contesto di emergenza e, in prospettiva, di favorire il rilancio delle attività imprenditoriali e l’evoluzione del modo di lavorare e di produrre.L’iniziativa fa seguito all’accordo di collaborazione recentemente siglato tra TIM e Google Cloud per l’erogazione di servizi cloud rivolti alle imprese e alla pubblica amministrazione italiane e per la creazione di soluzioni innovative con l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale del Paese. In questo contesto, la partnership avviata oggi con Intesa Sanpaolo Forvalue – società del gruppo bancario specializzata nella consulenza non finanziaria alle imprese – permetterà alle imprese di dotarsi di un’offerta integrata di strumenti di comunicazione e collaborazione che rendono lo smart working una realtà.Alla luce di questo accordo TIM e Google Cloud lanciano sul mercato italiano l’offerta “G Suite TIM Edition” che arricchisce i servizi di connettività professionale di TIM con le soluzioni evolute di Smart working di Google per rimanere in contatto con colleghi, clienti e fornitori, anche da casa.