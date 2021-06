TIM: dopo Enel, CDP potrebbe far ripartire discussioni con la tlc italiana (analisti)

Alessandra Caparello 17 giugno 2021 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

In merito ai colloqui in corso tra ENEL e CDP sulla governance di OF nella fase di transizione tra il signing (ancora pending) e il closing dell’operazione che vede la cessione della quota ENEL a CDP (10%) e Macquarie (40%). Il signing secondo Il Messaggero, dovrebbe finalmente avvenire per fine mese.Uno degli oggetti della discussione che sta ritardando il signing è l’assetto di governance della società fino al closing. CDP avrebbe chiesto l’inserimento di un direttore generale con riporto diretto al CdA, mentre ENEL vorrebbe che riportasse al CEO Ripa. “Ci sembra un elemento interessante – afferma Equita - in quanto suggerisce a nostro avviso la volontà di CDP di ripartire rapidamente sul fronte delle discussioni con TIM, ferme alla lettera di intenti di agosto, senza attendere il closing che potrà richiedere ancora mesi.