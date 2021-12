TIM debole in borsa dopo il terzo profit warning. Attesa per il Cda di oggi

Giulio Visigalli 17 dicembre 2021 - 13:07

MILANO (Finanza.com)

Nelle ultime settimane Telecom Italia è tornato sotto i riflettori su Piazza Affari dopo che ha messo in atto una performance di quasi il 30% nell’ultimo mese. Sul titolo pesa però il terzo allarme utile in sei mesi e nella giornata di oggi il CdA avrà sicuramente modo di affrontare anche questo tema.Oggi TIM scambia poco al di sopra della parità a quota 0,4390 euro, in attesa del CdA di oggi che dovrebbe cercare una soluzione sulla governance e fare un punto sulla proposta di KKR.Il primo obiettivo del consiglio di amministrazione di oggi sarà sicuramente quello della definizione della governance, con Vivendi che sarebbe determinata a chiedere le dimissioni di Gubitosi e la nomina di Labriola.