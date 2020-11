TIM: alleanza con Atos per lo sviluppo del Cloud

Titta Ferraro 16 novembre 2020 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

TIM e Atos, leader mondiale nella trasformazione digitale, hanno siglato un accordo strategico per lo sviluppo di una piattaforma digitale per il Cloud di TIM per la fornitura di soluzioni innovative e la gestione in sicurezza e localizzata in Italia dei dati pubblici e privati. La piattaforma, si legge in una nota, consentirà di fornire alle aziende e alla Pubblica Amministrazione velocità, flessibilità e controllo immediato delle informazioni.Grazie a questo accordo, inoltre, le due società si concentreranno sull’implementazione del progetto paneuropeo Gaia-X, in linea con gli obiettivi della Commissione Europea sulla protezione dei dati in tutti i settori chiave del mercato.TIM e Atos definiranno e implementeranno congiuntamente un modello di cloud ibrido, facendo leva rispettivamente sulle proprie competenze specifiche. La commercializzazione della soluzione è prevista entro la prima metà del 2021.“Questa partnership è un passo avanti fondamentale per affermarci come leader di mercato del Cloud. Il lancio commerciale del 5G nel Paese porterà servizi a bassissima latenza che, combinati con la tecnologia Edge, permetteranno alle aziende di gestire un gran numero di dati in tempo reale, portando allo sviluppo di nuove applicazioni”, ha affermato Carlo D’Asaro Biondo Executive Vice President - Strategic partnership, Alliances and TIM Cloud Project. “Siamo certi che il nostro modello di business nel cloud, basato sulla partnership con i leader dell’innovazione in questo ambito, assieme ai nostri data center, permetterà un’accelerazione al sistema economico del Paese”.