TIM affonda a oltre -15%, analisti delusi su tutti i fronti

Titta Ferraro 3 marzo 2022 - 14:17

MILANO (Finanza.com)

Debacle oggi per TIM che arriva a cedere oltre il 15% avvicinando i minimi storici del 2020. La tlc ha chiuso il 2021 con una perdita di 8,7 mld e la tlc ha deciso l'azzeramento del dividendo sia per le azioni ordinarie che per quelle risparmio. Il Piano Industriale 2022-2024 con l’attuale modello organizzativo e di business prevede ricavi da servizi in leggera crescita nel periodo di piano (crescita 'low single digit' del CAGR ‘21-’24, con 2022 in lieve decrescita); l'ebitda è atteso stabile nel periodo di piano con lieve declino quest'anno."Quarto trimestre più debole del previsto, un'enorme perdita e una scarsa guidance per il 2022" commenta Banca Akros, che considerando anche le limitate informazioni incrementali e pochi passi concreti per l'azione corporate, e ancora nessunarisposta all'offerta di KK, indica un grande impatto (oltre 20%) sul valore di scenario.