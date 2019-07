TIM, Vivendi: 'potenziale gruppo molto superiore a quello riflesso nel titolo' (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 26 luglio 2019 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Vivendi offre un ramoscello di ulivo a TIM, tanto che il Sole 24 Ore parla di pace scoppiata tra le due società. Il colosso francese, primo azionista di Tim, mostra pieno sostegno nei confronti di Telecom e del suo ad Luigi Gubitosi."Una dichiarazione quasi 'politica' quella del ceo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine - fa notare il quotidiano di Confindustria - arrivata ieri da Parigi al termine della conference call chiamata per illustrare i risultati del semestre e che per il resto aveva visto l'interesse degli analisti concentrarsi sul progetto di 'valorizzazione' di Universal, per la quale è in corso la ricerca di un partner di minoranza".In qualità di primo azionista, ha ribadito De Puyfontaine, Vivendi ha un «impegno di lungo periodo su Telecom» ed è convinta che «il potenziale» del gruppo sia «molto superiore» a quello che è riflesso nelle quotazioni di Borsa.Riguardo alla rete, il numero uno di Vivendi ha precisato: «abbiamo un approccio pragmatico e, con gli altri azionisti, siamo pronti a sostenere progetti a lungo termine che aiutino Telecom a recuperare valore». E sull'AD Gubitosi: "sta svolgendo un lavoro efficiente e sta realizzando una migliore governance e sta portando avanti l'implementazione di una strategia con un approccio che va nell'interesse di tutti gli azionisti".