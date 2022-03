TIM: De Meo lascia Comitato nomine e remunerazione

Titta Ferraro 30 marzo 2022 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Luca De Meo, membro del board di TIM, ha deciso di lasciare il Comitato per le nomine e la remunerazione per sopraggiunti impegni lavorativi. LO ha reso noto ieri sera la tlc italiana.Il CdA di TIM; riunitosi ieri, ha deliberato di non procedere al momento alla sua sostituzione, ritenendo adeguata la composizione del Comitato con quattro Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza.