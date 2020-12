TIM; accordo con BT in Italia, esborso trascurabile di circa 20-30 milioni (analisti)

Alessandra Caparello 11 dicembre 2020 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

Trend di stabilizzazione dell`EBITDA domestico grazie al miglioramento in particolare sulla rete fissa, agli stimoli sul mercato dal recovery fund (voucher, gare per la PA, crediti fiscali di stimolo per ICT e Cloud) e alla minore propensione alla sostituzione fisso-mobile, nonché un deal in Brasile migliorativo del contesto competitivo e finanziabile localmente e infine un progetto rete unica in grado di dare visibilità all`EBITDA wholesale domestico (progetto ancora lungo come tempi di esecuzione, ma su cui ci aspettiamo passi avanti con l`attesa decisione di ENEL sull`offerta Macquarie a breve).Queste le previsioni di Equita Sim per TIM dopo che ieri Moody’s ha downgradato il rating sul debito TIM a Ba2 con outlook negativo citando in particolare i trend di flessione dell`EBITDA domestico, le prospettive di investimento in Brasile per gli asset di OI e la politica di remunerazione più aggressiva (decisione di reintrodurre il dividendo per le ordinarie).Ieri, ricorda Equita, TIM ha annunciato anche un accordo con BT per rilevare le attività in Italia legate a PA e SMEs, mentre BT manterrà le attività realizzate congrandi aziende e multinazionali. "Le attività cedute hanno generato 90 mn di ricavi nel 2019 e ci aspettiamo un esborso trascurabile per TIM (nostra ipotesi 20-30mn) , visto che ci aspettiamo che siano attività non profittevoli per BT oggi, ma che possano raggiungere una redditività accettabile una volta integrate in TIM".