SwatchPAY! disponibile per i clienti di 150 banche italiane partner di Nexi

29 marzo 2021

MILANO (Finanza.com)

SwatchPAY! si espande in Italia. Le 150 banche partner di Nexi renderanno a disposizione dei propri clienti SwatchPAY!, il servizio di pagamento contactless tramite orologi Swatch disponibile su circuito MasterCarde ora anche per le banche partner di Nexi, su circuito VISA.Inoltre, si legge in una nota, la collezione SwatchPAY! si arricchisce di sempre nuovi modelli: colore, trasparenza e design senza tempo per offrire ai clienti la più vasta scelta. SwatchPAY! consente di pagare in tutti i negozi dotati di un POS contactless, più del 75% degli esercizi commerciali in Italia, in modo semplicissimo: è sufficiente avvicinare l’orologio al POS e inserire il PIN della carta quando richiesto. Per attivare il servizi, basta procedere all’associazione della propria carta Nexi all’orologio Swatch che può avvenire in qualunque Swatch Store, online su swatch.com contestualmente all’acquisto di un modello SwatchPAY! oppure, per i clienti dotati di uno smartphone Android, tramite l’app SwatchPAY!