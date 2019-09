Svolta in Ue, Gentiloni può avere l’Economia (Repubblica)

Titta Ferraro 4 settembre 2019 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Paolo Gentiloni è il candidato in pectore come nuovo commissario europeo italiano. Il sì della piattaforma Rousseau al governo Pd-M5s ha sbloccato la comunicazione a Bruxelles della scelta del governo giallorosso con l'annuncio ufficiale del nome di Gentiloni da parte di Giuseppe Conte che dovrebbe arrivare già tra oggi e domaniStando a quanto riporta oggi il quotidiano Repubblica, la nuova presidente Ursula von der Leyer darà all’Italia un riconoscimento per il ritrovato spirito europeista, pronta a concedere quanto chiesto finora dal premier: una vicepresidenza della Commissione con delega alla Concorrenza. "Ma ora che passa all’incasso e per di più può contare su un ex premier stimato in Europa come Gentiloni, il governo è intenzionato a provare il colpaccio su una delega economica di pari peso ma più strategica per l’interesse nazionale", scrive il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, che prosegue: "Nel mirino secondo autorevoli fonti di governo ci sarebbero gli Affari economici e Commercio internazionale con l’obiettivo numero uno è tramutare in realtà il sogno proibito di gestire i conti pubblici dei soci dell’eurozona, formando un asse con Roberto Gualtieri al Tesoro e Paolo Gentiloni a Bruxelles".