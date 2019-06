Svolta Carige: Apollo fuori dai giochi, a salvarla ci penseranno banche e soci

Titta Ferraro 23 giugno 2019 - 09:41

MILANO (Finanza.com)

Ennesima svolta per il futuro di Carige. La proposta del fondo Apollo non è affatto piaciuta in quanto ritenuta troppo bassa e le banche si apprestano a muoversi insieme agli attuali soci. Secondo quanto riporta oggi Repubblica, il Fondo Interbancario è pronto a diventare l’azionista di riferimento della banca genovese, affiancato dagli attuali soci, con uno schema industriale che escluderebbe qualsiasi intervento di natura finanziaria. Il Fondo tornerà a riunirsi dicendo un “no” definitivo alla proposta di Apollo, ritenuta economicamente troppo esigua; Parallelamente, scrive sempre Repubblica, dovrebbe arrivare il via libera a un salvataggio di fatto firmato dal sistema creditizio italiano e sostenuto dagli attuali primi azionisti, la Malacalza Investimenti, e dagli altri soci, Gabriele Volpi, Raffaele Mincione, Aldo Spinelli, fino alla platea dei piccoli azionisti.A rendere impraticabile la soluzione Apollo sono gli scarsi capitali messi dal fondo Usa che ha sollevato crescenti contrarietà dei quotisti del Fondo, ma anche dai soci genovesi che con quella soluzione avrebbero diluito completamente i loro investimenti. Il piano B adesso prevede la conversione del bond da parte del Fondo volontario (312 milioni sui 318 sottoscritti), mentre il resto dovrebbe arrivare dagli attuali soci, grandi e piccoli, e dall’impegno dello stesso Fondo a nuovi interventi.Già nei giorni scorsi si era avvertito un pessimismo circa l’offerta avanzata da Apollo. Lapidarie ad esempio sono state le parole di Giuseppe Castagna, ad di Banco BPM: “È un po’ complicato pensare a qualcuno che entri e chieda alle banche il sacrificio, per avere poi il beneficio”. Castagna però non si era sbilanciato circa l’ipotesi del passaggio del bond Carige sottoscritto dallo Schema Volontario del Fondo di tutela dei depositi sotto il cappello del Fitd obbligatorio.