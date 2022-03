Sustainable Ventures: stop temporaneo a procedura ammissione a negoziazioni in Borsa

Redazione Finanza 7 marzo 2022 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Alla luce dell’attuale situazione geopolitica internazionale, Sustainable Ventures – in coordinamento con Intesa Sanpaolo – divisione Imi Corporate & Investment Banking (Global Coordinator, Joint Bookrunner e Specialista) e Intermonte (joint bookrunner e Euronext Growth Advisor) – ha sospeso momentaneamente la procedura di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e del warrant “Sustainable Ventures” sull’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, e l’offerta ad essa strumentale. Lo si apprende in una nota stampa diffusa venerdì scorso, a mercati chiusi."Sustainable Ventures - in considerazione dell’interesse che il mercato ha dimostrato per il progetto e del forte impulso a favore della transizione energetica e, anche in seguito agli attuali drammatici avvenimenti, della necessità di una minore dipendenza dalle fonti fossili - riprenderà il percorso di quotazione appena la situazione internazionale lo renderà possibile", spiega una nota.