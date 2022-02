Sustainable Ventures presenta la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana, inizio negoziazioni a marzo

simone borghi 21 febbraio 2022 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Una SPAC focalizzata sulla transizione verde. Questa è Sustainable Ventures promossa, tra gli altri, da Franco Bernabè tramite FB Group, Carlo Calabria con CMC Capital e Manfredi Lefebvre d’Ovidio con Heritage Group.La società ha presentato presso Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e del proprio warrant “Sustainable Ventures” sull’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.Il collocamento privato inizierà il 22 febbraio con un obiettivo di raccolta pari a 150 milioni di euro. L’inizio delle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan è previsto nel mese di marzo 2022.L’iniziativa ha sin da subito ricevuto la fiducia e il supporto di importanti player italiani bancari, assicurativi ed industriali: Intesa Sanpaolo si è impegnata ad aderire all'offerta con il ruolo rispettivamente di Anchor per e di Corporate Partners per UnipolSai e Camfin Alternative Assets. L'impegno di sottoscrizione per ognuno di loro pari al 10% dell’obiettivo di raccolta iniziale.