Supply@ME Capital si quota alla City: sbarco atteso il 23 marzo

Daniela La Cava 18 marzo 2020 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

Supply@ME Capital, società che fornisce il servizio di “Inventory Monetisation” per aziende di diversi settori industriali, si prepara alla quotazione sul London Stock Exchange. Il debutto è previsto per lunedì 23 marzo. Lo rende noto la società diretta e fondata dall'italiano Alessandro Zamboni in un comunicato nel quale spiega che l'operazione di quotazione è avvenuta tramite un collocamento, in vendita, per un controvalore totale di 39,94 milioni di sterline britanniche e un contestuale aumento di capitale per 2,24 milioni.Venerdì 20 marzo l’assemblea dei soci approverà l’operazione che vedrà sbarcare la società sul listino londinese con una capitalizzazione di circa 227,5 milioni di sterline e un flottante di circa il 26%. Si prevede che la capitalizzazione “post money” di Supply@ME Capital, si legge ancora nella nota, sarà di circa 227,5 milioni di sterline britanniche e il flottante dell’operazione sarà del 26%.Supply@me, controllata dal gruppo The Avantgarde Group, è realtà fintech che ha sviluppato una piattaforma per la monetizzazione del magazzino delle imprese. L'obiettivo, spiega la società, è digitalizzare e monitorare le rimanenza di magazzino delle imprese per smobilizzarle commercialmente attraverso un sistema di cartolarizzazione per il tramite di stock company costituite direttamente da Supply@ME in vari paesi europei.