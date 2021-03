Superbonus: accordo tra Crédit Agricole Italia e Confartigianato Imprese per Pmi italiane

Daniela La Cava 25 marzo 2021 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

Crédit Agricole Italia e Confartigianato Imprese lanciano una nuova iniziativa a sostegno della ripresa in chiave sostenibile. L'istituto bancario e l'associazione hanno siglato un accordo nazionale che integra le misure straordinarie messe in atto dal Governo con le azioni di sostegno attuate da Crédit Agricole Italia, mettendo a disposizione delle imprese associate soluzioni finanziarie innovative per gli interventi previsti dai meccanismi del Superbonus 110% e dagli altri incentivi fiscali introdotti dal Decreto Rilancio.L'intesa prevede che la banca possa acquisire direttamente i crediti maturati dagli associati a Confartigianato Imprese attraverso la formula della cessione pro-soluto. Inoltre, per garantire ai soci di Confartigianato Imprese la liquidità necessaria all’avviamento dei cantieri di riqualificazione, Crédit Agricole Italia mette a disposizione finanziamenti ma anche soluzioni di factoring per il sostegno ai fornitori e un’expertise consolidata in materia di leasing grazie a Crédit Agricole Leasing.Al tempo stesso, la Banca potrà offrire alle aziende associate a Confartigianato Imprese anche una consulenza esperta per accompagnarli lungo tutto il processo, fino alla liquidazione dei crediti maturati.