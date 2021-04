Superbonus 110% e bonus edilizi: Illimity avvia attività acquisto crediti d'imposta

Daniela La Cava 8 aprile 2021 - 09:49

MILANO (Finanza.com)

Illimity Bank ha annunciato di avere avviato l’attività di acquisto di crediti d’imposta cedibili dalle imprese, per fornire loro supporto concreto in termini di accesso al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi previsti dal Decreto Rilancio. La banca guidata da Corrado Passera è attiva nell’acquisto dei crediti d’imposta dalle aziende nell’ambito delle sue attività nei confronti delle Pmi. In particolare, fornisce assistenza e consulenza dedicata per sostenere le imprese nella realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e/o di riduzione del rischio sismico del patrimonio immobiliare del Paese. Tale attività comprende anche specifiche soluzioni di finanziamento, finalizzate a fornire le risorse finanziarie necessarie all’avvio dei lavori. Illimity offre alle imprese pacchetti di misure completi e personalizzabili, costruendo soluzioni ad hoc in base alle singole esigenze.In questa importante fase di rilancio per l’Italia, si legge nel comunicato, la banca garantisce al cedente del credito di imposta un processo rapido e sicuro in tutte le fasi di intervento: dall’individuazione della documentazione necessaria per avviare la procedura, al controllo dal punto di vista fiscale, fino alla certificazione del rispetto di tutte le attività amministrative richieste dalla normativa.