Superbonus 110%: cessione o sconto in fattura, parte il servizio di Banca Mediolanum

Alessandra Caparello 20 ottobre 2020 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

Dal 15 ottobre è possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura alternativi alla fruizione del superbonus, la detrazione al 110% introdotta dal Decreto Rilancio. Banca Mediolanum propone ai propri clienti privati, il servizio di cessione del credito di imposta pari al 110% delle spese sostenute a fronte di specifici interventi di efficienza energetica o interventi di riduzione del rischio sismico, così come previsto dalle nuove disposizioni contenute nella legge di conversione del Decreto Rilancio n. 77 del 17 luglio 2020 (c.d. Superbonus). Oltre al Superbonus 110%, il servizio contempla anche la gestione degli altri bonus (50%, 65%, 55%), anch’essi cedibili in base alla medesima Legge.L’offerta è riservata alla clientela retail di Banca Mediolanum che può contare sul consueto approccio consulenziale del proprio Family Banker ed avendo come controparte creditizia uno degli istituti più solidi di Europa. Gianluca Bosisio, Direttore Generale di Banca Mediolanum, sottolinea: “Queste iniziative rappresentano una grande opportunità per mettere in sicurezza e migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni delle famiglie italiane. Per poterne usufruire c’è bisogno di un interlocutore di riferimento che aiuti i cittadini a seguire e rispettare scrupolosamente l’iter necessario previsto dalla normativa. A tal fine Banca Mediolanum propone la relazione e fiducia del proprio Family Banker e le competenze dei Credit Specialist unite alla specializzazione e supporto tecnico, assicurata da un’azienda leader in questo ambito, quale Deloitte”.