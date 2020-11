Superbonus 110%: accordo tra Eni gas e luce, Cna Costruzioni e Harley&Dikkinson

Daniela La Cava 6 novembre 2020 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

Enigas e luce, Cna Costruzioni e Harley&Dikkinson hanno stipulato un accordo per promuovere le opportunità connesse alla riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambito ecobonus, sismabonus e Superbonus 110%. Inoltre, grazie a quest’accordo, la rete nazionale dei consorzi territoriali, promossa da Cna Costruzioni e denominata Riqualifichiamo l’Italia, potrà aderire in qualità di Partner al servizio CappottoMio con la possibilità, in particolare, di cedere a Eni gas e luce i crediti di imposta derivanti dagli interventi. Lo si apprende in un counicato congiunto nel quale si sottolinea che l'accordo sottoscritto tra Eni gas e luce, Cna Costruzioni e Harley&Dikkinson persegue l’obiettivo strategico di accrescere l’interesse del Paese verso la riduzione dei consumi energetici, che portano vantaggi concreti per l’ambiente, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio abitativo e aumentando le opportunità di mercato per le imprese dell’edilizia".