SuperTuesday: Biden spiazza tutti, quali settori monitorare a Wall Street

Daniela La Cava 4 marzo 2020 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

Sotto i rifelttori a Wall Street e non solo il risultato a sorpresa del Super Tuesday con l'ex vicepresidente americano Joe Biden, che secondo i dati al momento ancora non ufficiali Biden avrebbe conquistato 9 su 14 stati. "Nonostante la 'sconfitta' di Sanders non sia il principale focus di Wall Street, crediamo che qualche settore possa evidenziare delle performance migliori rispetto al mercato proprio per la diminuzione dei rischi di avere il senatore del Vermont in corsa per la Casa Bianca", commenta Filippo Diodovich, senior strategist di IG Italia, che indica alcuni comparti da monitorare, tra cui quello bancario."Un settore da controllare sarà inevitabilmente quello bancario e soprattutto il titolo JPMorgan Chase. Il CEO di JPMorgan, James Dimon, e Bernie Sanders hanno avuto discussioni molto accese sul tema del socialismo - spiega l'esperto di IG -. Il vero punto di rottura tra i due è tuttavia l’intenzione di Sanders di dividere le banche in modo da avere banche commerciali e banche d’investimento". "Altro comparto che potrà beneficiare del ridimensionamento di Bernie Sanders è quello petrolifero in considerazione della volontà del senatore del Vermont di effettuare una lenta ma inesorabile transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili - scrive Diodovich -. Secondo Sanders il settore oil americano ha avuto dalle precedenti amministrazioni troppi privilegi che devono essere invece attribuiti ad altre imprese più eco-sostenibili. E infine il settore delle compagnie assicurative del settore sanitario.