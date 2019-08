Sud Italia: allarme Svimez, nel 2019 il Mezzogiorno tornerà in recessione

Valeria Panigada 1 agosto 2019 - 16:13

MILANO (Finanza.com)

Dopo un triennio di (pur debole) ripresa, il Sud Italia tornerà in recessione, riallargando la forbice con il Centro-Nord. E' ciò che emerge dal rapporto stilato dalla Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno. In base alle sue previsioni nel 2019, l’Italia farà registrare una sostanziale stagnazione, con incremento lievissimo del Pil del +0,1% e una crescita zero dell’occupazione. Il Pil del Centro-Nord dovrebbe crescere poco, di appena lo +0,3%. Nel Mezzogiorno, invece, l’andamento previsto è negativo, una dinamica recessiva: -0,3%. Nell’anno successivo, il 2020, la Svimez prevede che il Pil meridionale riprenderà a salire segnando però soltanto un +0,4% (anche l’occupazione tornerà a crescere, se pur di poco, con un +0,3%).