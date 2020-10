Su ExtraMOT PRO di Borsa Italiana il Sustainability-Linked bond di Enel

simone borghi 20 ottobre 2020 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

Borsa Italiana dà oggi il benvenuto al Sustainability-Linked bond di Enel sul segmento ExtraMOT PRO. “La scelta di Enel di emettere il proprio bond, primo nel suo genere per il mercato in sterline, sul segmento professionale di ExtraMOT, conferma l’apprezzamento da parte del mondo corporate di promuovere la propria strategia di crescita attraverso un mercato dei capitali sempre più sostenibile. Volto a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati dalle Nazioni Unite, il Sustainability-Linked bond di Enel conferma l’impegno di Borsa Italiana nella promozione e nello sviluppo di un mercato obbligazionario caratterizzato da una cultura finanziaria in cui l’attenzione ai temi della sostenibilità è in costante crescita” ha commentato Pietro Poletto, Global Head of Fixed Income Products and Co-Head of Equity, Funds & Fixed Income, Secondary Markets, di Borsa Italiana.Con il nuovo bond di Enel, i segmenti professionali del mercato ExtraMOT di Borsa Italiana, dal loro lancio, hanno accolto 439 strumenti quotati e 261emittenti. L’emissione è strutturata in una singola tranche per un valore nominale di 500 milioni di sterline, con scadenza il 20 ottobre 2027 e una cedola pari all’1%. La nuova emissione obbligazionaria è in linea con l’impegno del Gruppo Enel di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.