Su ETFplus di Borsa Italiana il primo ETF di KraneSharessu

simone borghi 8 gennaio 2021 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

Entra oggi in negoziazione su ETFplus, il mercato di Borsa Italiana dedicato a ETF, ETC ed ETN, il primo ETF di KraneShares, asset manager internazionale noto per ETF focalizzati su Cina.Il nuovo KraneShares CSI China Internet UCITS ETF porta a 1335 il numero totale degli strumenti disponibili sul mercato ETFplus, di cui 1117 ETF e 218 ETC/ETN.A fine dicembre 2020 l’AUM del mercato ETFplus ha raggiunto il record di 101,59 miliardi di euro (+15,11% Y/Y), di cui 93,97 in ETF (Record) (+15,22% Y/Y) e 7,63 in ETC/ETN (+13,82% Y/Y).Nel 2020 su ETFplus sono stati raccolti 10,80 miliardi di euro e quotati complessivamente 134 strumenti.