Stop dei voli American Airlines per l'Italia

Titta Ferraro 1 marzo 2020 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

La compagnia aerea American Airlines sospenderà tutti i voli per Milano fino al prossimo 24 aprile. La decisione è arrivata poche ore dopo che gli Usa hanno alzato il livello di allerta nei confronti dell'Italia portandolo prima a 3 e poi a 4 per le zone italiane dove il Covid-19 risulta più diffuso, di fatto un divieto di viaggiare verso le Regioni italiane più colpite così come era stato fatto per la Cina.La compagnia aerea statunitense, che cita la diminuzione della domanda, non effettuerà per quasi due mese i voli da e per Milano Malpensa da e per gli aeroporti di New York Jfk e Miami.