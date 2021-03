Stop al ribasso per Telecom a -5%, tensioni su rete unica dopo parole Colao

Titta Ferraro 19 marzo 2021 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

Sospensione per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo per Telecom Italia. Al momento dello stop il titolo cedeva il 5,69% a quota 0,4378 euro. A pesare sono le ultime indicazioni stampa. Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, il piano del governo Conte - che immaginava una rete Internet unica sotto il controllo proprietario di Tim - è in forse. In tal senso, ieri il ministro dell'Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, non ha difeso il piano caro all’ex presidente del Consiglio Conte e all’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.