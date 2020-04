Stop al ribasso per Bper, titolo arriva a cedere il 5%

Redazione Finanza 15 aprile 2020 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Giornata difficile per tutto il settore bancario a Piazza Affari. Tra i peggiori spicca Bper che cede oltre il 5% a 2,37 euro dopo esser stata brevemente sospesa per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo.Pesano le tensioni sul fronte spread con il differenziale di rendimento tra Btp e Bund schizzato oltre quota 240 pb e rendimenti del decennale italiano in area 1,9%. "Sui tassi italiani pesano da un lato le discussioni politiche interne sull’utilizzo del MES e le incertezze europee sul Recovery Fund, dall’altro la debolezza dell’economia", rimarcano gli esperti di MPS Capital Services. Ieri l'FMI ha previsto per quest’anno un calo del PIL italiano del 9,1%.