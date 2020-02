Stop al ribasso anche per ENI, titolo sprofonda ai minimi dal 2016

Titta Ferraro 24 febbraio 2020 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

Sospensione per eccesso di ribasso per ENI. Il secondo titolo di maggior peso di tutto il Ftse Mib al momento dello stop segnava un calo del 5,39% a 12,076 euro. Si tratta dei minimi dal 2016 per il titolo del colosso petrolifero.