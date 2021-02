Stone Island passa in mano a Moncler: acquisito il restante 30% da Temasek

Alessandra Caparello 24 febbraio 2021 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

Moncler ha sottoscritto con Venezio Investments Pte, società controllata da Temask, un accordo per l’acquisto del 30% del capitalo sociale di Sportswear Company, società che detiene il marchio Stone Island a fronte di un corrispettivo di 345 milioni di euro.Il closing dell’operazione è previsto avvenga entro il 31 marzo 2021. Diversamente da quanto previsto all’annuncio del deal, Temasek – così come già previsto per i soci Rivetti - intende conferire le proprie nuove azioni Moncler in Ruffini Partecipazioni, che controlla ad oggi il 22.8% del capitale Moncler, ed è posseduta all`87.2% da RPH (la holding di Ruffini) e al 12.8% da Temasek stessa. Questo però comporterà che insieme Ruffini, Temasek e i soci Rivetti si troverebbero a controllare insieme una quota superiore al 25% del capitale. Pertanto, onde evitare l`obbligo di opa, da oggi e fino al 12° mese successivo all`assegnazione delle nuove azioni ai nuovi soci, Ruffini Partecipazioni procederà a vendere 8.2 mn di azioni Moncler (3% del capitale post aumento) a parti non correlate per riportare la partecipazione al di sotto del 25% del capitale. Come conseguenza di questa vendita, Ruffini salirà al 24.8% del capitale post aumento ma con la quota della holding di Ruffini)in Ruffini Partecipazioni scesa dall`87.2% al 66.7% (quindi in trasparenza dal 19.6% di Moncler al 16.5%, rispetto al 18.5% inizialmente previsto, se Temasek fosse uscito da RP).