Stmicrolectronics: per Akros forte crescita nel primo trimestre, i conti in uscita il 29 aprile

Redazione Finanza 22 aprile 2021 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

Seduta in gran spolvero per Stmicrolectronics a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di circa il 3% e si muove a un soffio dai 32 euro (massimo intraday a 32,15 euro). Il titolo del big italo-francese dei semiconduttori è finito sotto la lente di Banca Akros in vista della pubblicazione giovedì 29 aprile dei conti dei primi tre mesi del 2021. Gli analisti si attendono "un trimestre in decisa crescita" e confermano la raccomandazione 'accumulate' e target price di 37 euro (potenziale upside del 19,2%).