Stm sfrutta i numeri positivi di Nvidia e Applied

Titta Ferraro 16 agosto 2019 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

Giornata positiva a Piazza Affari per STM che sale del 2 per cento circa a quota 15,80 euro. A dare slancio al titolo del colosso italo-francese dei chip sono le indicazioni in arrivo da oltreoceano. Nvidia ha riportato nel trimestre chiuso al 31 luglio profitti e ricavi in calo ma oltre le attese degli analisti e segna un balzo del 6% nel pre-market a Wall Street. Trimestrale con utili e ricavi in calo anche per Applied Materials. Il fornitore di apparecchiature, servizi e software per semiconduttori ha visto l'utile netto di 571 milioni di dollari, pari a 61 centesimi ad azione, in calo del 44%. L'Eps rettificato di 0,74 dollari è andato oltre i 0,70 dollari delle stime di consensus.