Stm propone riduzione dividendo a 0,168 dollari, nuova valutazione a settembre

22 aprile 2020

MILANO (Finanza.com)

STMicroelectronics (Stm) sta pensando di ridurre il dividendo a causa delle conseguenze legate al coronavirus. Il suo consiglio di sorveglianza ha infatti proposto una riduzione del dividendo 2019 da 0,24 a 0,168 dollari per azione, "prendendo in considerazione le crescenti turbolenze sociali ed economiche globali causate dall'epidemia da Covid-19". La distribuzione avverrà in rate trimestrali di 0,042 dollari ciascuna nel secondo, terzo e quarto trimestre del 2020 così come nel primo trimestre del 2021. Allo stesso tempo, Stm ha proposto di considerare a settembre un eventuale aumento della cedola fino a un massimo di 0,24 dollari per azione. La delibera per il dividendo aggiornata sarà proposta all’assemblea che è stata posticipata al prossimo 17 giugno.