Stm prevede nel II trimestre ricavi in calo a 2 mld dollari, crescita prevista nel secondo semestre

STMicroelectronics (Stm) prevede per il secondo trimestre dell'anno ricavi pari a 2 miliardi di dollari, in calo rispetto ai primi tre mesi dell'anno, ma sopra le stime degli analisti (consensus Bloomberg) pari a 1,98 miliardi. “Le nostre previsioni per il secondo trimestre tengono conto della situazione complessiva di flessione della domanda, soprattutto nel settore Automotive, così come del perdurare di difficoltà operative e logistiche dovute alle attuali disposizioni dei governi", spiega il gruppo dei semiconduttori, anticipando che tutti i siti manifatturierisaranno operativi. Alcuni opereranno a capacità ridotta, con oneri da sottoutilizzo delle capacità produttive attualmente stimati intorno a 400 punti base. “Guideremo l’attività della società in base ad un piano di ricavi per l’esercizio 2020 compresi tra 8,8 e 9,5 miliardi di dollari - continua Stm - La nostra pianificazione prevede una crescita nel secondo semestre rispetto ai primi sei mesi dell’anno tra 340 milioni e 1,04 miliardi di dollari".