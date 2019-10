Stm positiva in Borsa, sponda da conti Ams

Daniela La Cava 22 ottobre 2019 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

Giornata positiva a Piazza Affari per Stm che guadagna terreno (+0,75% a 19,37 euro) in scia alla pubblicazione dei risultati trimestrali di Ams. La società austriaca leader nei sensori e fornitore di Apple ha chiuso il terzo trimestre 2019 con ricavi pari a 645 milioni di dollari rispetto ai 458,7 milioni dell'analogo trimestre nel 2018, andando oltre le attese del mercato pari a 617 milioni. L'utile netto rettificato si è attestato a 158,1 milioni. Positive anche le prospettive per il quarto trimestre, con i ricavi attesi tra 610-650 milioni rispetto ai 603 milioni attesi."La notizia conferma quanto indicato da TSMC, ossia che la domanda di componenti per smartphone nella seconda parte del 2019 è in forte miglioramento sequenziale", segnalano gli analisti di Equita. "Stimiamo che per Stm i prodotti di personal electronics pesino per circa il 40% delle sales di cui circa metà da smartphone e che Apple sia il principale cliente (circa 15% delle sales 2019)", sottolineano gli esperti della sim che confermano il rating hold sul big italo-francese dei chip.Stm alzerà giovedì il velo sui risultati del terzo trimestre. "Ci aspettiamo dei numeri in linea con il consenso con un buon contributo della parte personal electronics che dovrebbe compensare la debolezza di domanda nei segmenti auto e industrial", aggiungono.