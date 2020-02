Stm non esporrà all'MWC di Barcellona per il coronavirus, Nokia annulla partecipazione

Valeria Panigada 12 febbraio 2020 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

STMicroelectronics (Stm) ha deciso di non esporre all’edizione 2020 del Mobile World Congress di Barcellona e all'Embedded World a Norimberga più tardi questo mese, a causa dell’emergenza coronavirus. La decisione, ha spiegato il gruppo tramite una nota ufficile, è stata presa per assicurare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti nel mondo, dopo aver seguito attentamente la situazione relativa all’epidemia in Cina. Il gruppo italo-francese ha però confermato che l’evento su invito riservato ad analisti e media al MWC2020, tenuto dal top management, si terrà come previsto.Anche Nokia oggi ha annunciato che non parteciperà all'evento di Barcellona, previsto dal 24 al 27 febbraio, mettendo in primo piano la sicurezza e la salute dei suoi impiegati. Nokia e Stm si accodano così ad altri big tecnologici, come Lg, Sony, Ericsson e Intel, che hanno annullato la loro partecipazione all'MWC.