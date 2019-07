Stm in vetta al Ftse Mib a metà seduta

Daniela La Cava 19 luglio 2019 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Stmicroelectronics resta in vetta al Ftse Mib a metà seduta. Il titolo del big europeo dei semiconduttori avanza di quasi il 2% a 16,25 euro in una giornata nervosa per l'indice milanese che segna -1,74%.In vista dei risultati del secondo trimestre che verranno pubblicati la prossima settimana, gli analisti di Banca Akros confermano la raccomandazione 'buy' e il target price di 17,9 euro. Per gli esperti Stm dovrebbe registrare vendite nette pari a 2,12 miliardi di dollari, in rialzo del 2,4% su base trimestrale ma in calo del 5,8% se si fa il confronto con il secondo trimestre 2018. L'utile netto dovrebbe invece attestarsi a 150 milioni (-15,8% t/t). Secondo le attese di Banca Akros il terzo trimestre dovrebbe mostrare una "forte crescita sequenziale e una stabilizzazione anno su anno".