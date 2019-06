Stm in gran spolvero in Borsa: Morgan Stanley dice 'overweight', target a 18 euro

Daniela La Cava 19 giugno 2019 - 14:54

MILANO (Finanza.com)

Seduta ben intonata a Piazza Affari per Stmicroelectronics (Stm) che avanza di circa il 3% a 14,92 euro, posizionandosi tra i tre titoli migliori del Ftse Mib. Il big italo-francese beneficia delle indicazioni di Morgan Stanley che ha avviato la copertura con rating overweight e target price di 18 euro. Una valutazione positiva per Stm, nonostante gli esperti della Banca Usa parlino di un contesto sfidante per il settore dei semiconduttori europei e di una domanda debole.