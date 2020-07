Stm, fanalino di coda sul Ftse Mib dopo recente corsa: titolo cede 4% e viaggia sotto 25 euro

Daniela La Cava 14 luglio 2020 - 11:17

Giornata di ribassi per Stmicroelectronics dopo i rialzi messi a segno nelle ultime sedute sull'onda dell'intonazione positiva del comparto tech globale. Oggi il titolo del gruppo italo-francese dei chip cede oltre il 4% e scambia a 24,8 euro per azione. Equita, che conferma la raccomandazione hold su Stm, si concentra sulle indicazioni arrivate da Analog Devices. In particolare, il gruppo americano ha indicato oltre al settore comunicazioni (ex smartphone) anche quello industriale come area con trend sopra le attese. Analog ha inoltre alzato la guidance sul terzo trimestre e confermato l'Opa da 22 miliardi di dollari su Maxim Integrated."Riteniamo che l’indicazione sul current trading di Analog Devices relativamente ai segmenti comunicazioni (basestations, satellite, data centers) ed Industriale sia positiva sia per Stm che Infineon che stimiamo derivino circa il 40% del fatturato da tali verticali", scrivono gli esperti di Equita.