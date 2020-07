Stm: due acquisizioni per rafforzare connettività wireless

Daniela La Cava 16 luglio 2020 - 16:28

MILANO (Finanza.com)

Stmicroelectronics ha annunciato la firma di due accordi di M&A, uno riguardante l’acquisizione dell’intero capitale azionario di BeSpoon, specializzata nella tecnologia di comunicazione a banda ultra-larga, e l’altro relativo all'acquisizione delle attività di Riot Micro nella connettività cellulare per IoT. Dopo la chiusura delle due transazioni, soggette alle approvazioni di prassi da parte dei regolatori, il gruppo italo-francesi dei chip rafforzerà ulteriormente la sua offerta per la connettività wireless e, in particolare, la roadmap per i microcontrollori STM32 e i microcontrollori “secure”. I termini delle transazioni non sono stati resi noti.