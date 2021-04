Stm corre in Borsa (+3,5%), analisti si aspettano un forte primo trimestre

simone borghi 22 aprile 2021 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Stm corre a Piazza Affari con un rialzo del 4,5% oltre quota 32 euro. Sale l’attesa degli investitori per i conti del primo trimestre 2021 che verranno rilasciati il prossimo 29 aprile. Gli analisti di Banca Akros commentano: “STM ha rivisto al rialzo per tre volte le sue previsioni di fatturato per l’anno in corso e con l’ultima revisione ha fornito il 2,5% in più rispetto all'ultima guidance in un mercato dei semiconduttori favorevole. Anche la guidance per il primo trimestre del 2021 è molto forte e implica una crescita del 31% a/a (-9,5% trim/trim) a 2,93 miliardi di dollari, con un margine lordo di circa il 38,5%”.Secondo Banca Akros, che ha rating Accumulate su Stm con target price a 37 euro, “Questo tipo di accelerazione dal quarto trimestre (che era in crescita del 16,6% a/a) è comune alla maggior parte degli operatori del settore, data la forza dei mercati finali e l'impatto negativo di Covid di marzo dello scorso anno”.