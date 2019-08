Stm cavalca il buy di Goldman Sachs in Borsa

Daniela La Cava 9 agosto 2019 - 11:27

MILANO (Finanza.com)

Tra i pochi segni positivi di questa mattina a Piazza Affari, con il Ftse Mib e i bancari sotto pressione per la crisi di governo, c'è STMicroelectronics che approfitta della promozione di Goldman Sachs. Gli analisti della banca d'affari Usa hanno alzato la raccomandazione sul big italo-francese dei semiconduttori a buy dal precedente neutral, con un target price che sale da 17 a 17,5 euro."Aggiorniamo il rating su Stm a buy - scrivono da Goldman Sachs -, notando che le azioni hanno sottoperformato i tech europei del 6% dai risultati del secondo trimestre 2019 e del 7% da inizio anno". "Sebbene la domanda rimanga debole in diversi mercati finali chiave, riteniamo tuttavia che le condizioni specifiche dei semiconduttori abbiano iniziato a migliorare", aggiungono gli esperti che hanno alzato le previsioni sui ricavi e l'Eps di Stm al 2020. In Borsa il titolo Stm avanza di oltre l'1% a 15,88 euro.