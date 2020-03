Stm acquisisce partecipazione di maggioranza in Exagan

simone borghi 5 marzo 2020 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

STMicroelectronics ha firmato un accordo per acquisire la partecipazione di maggioranza in Exagan, azienda francese innovatrice nel nitruro di gallio (GaN). Le competenze di Exagan nell’epitassia, nello sviluppo di prodotti e nel know-how applicativo amplieranno e accelereranno la roadmap e le attività di Stm nelle applicazioni di potenza basate su GaN per l’Automotive, l’Industrial e l’Elettronica di consumo. I termini della transazione non sono stati resi noti e il closing dell’acquisizione rimane soggetto alle consuete approvazioni normative delle autorità francesi. L’accordo siglato prevede anche l’acquisizione della restante quota di minoranza in Exagan da parte di Stm 24 mesi dopo il closing dell’acquisizione della partecipazione di maggioranza.“L'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Exagan rappresenta un ulteriore passo avanti per rafforzare la nostra leadership tecnologica globale nei semiconduttori di potenza, nonché le attività, l'ecosistema e la roadmap a lungo termine della nostra azienda nel GaN. Questa operazione si aggiunge agli sviluppi già in corso con CEA-Leti a Tours in Francia, e alla collaborazione annunciata recentemente con TSMC” ha detto JeanMarc Chery, President & CEO di STMicroelectronics.