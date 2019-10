Stm: Credit Suisse alza target a 22,5 euro dopo trimestrale

Daniela La Cava 25 ottobre 2019 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

Stm avanza di circa l'1% a 20,26 euro a Piazza Affari, dopo l'exploit di ieri che l'ha portata a chiudere con un +8,5% in scia ai numeri trimestrali. Gli analisti di Credit Suisse hanno parlato di "conti solidi" e hanno deciso di confermare la raccomandazione outperform sul titolo del big italo-francese dei chip, alzando il target price da 21,5 a 22,5 euro."Dopo i numeri del terzo trimestre, manteniamo le nostre stime sostanzialmente invariate sulle vendite 2019/2020, e in leggero aumento dell'1% quelle al 2021 - segnalano gli esperti della banca svizzera -. Le previsioni sull'Ebit aumentano del 5%, 1% e 3% rispettivamente per il 2019, 2020 e il 2021". Riviste al rialzo anche le stime sull'utile per azione (Eps) a 1,08 dollari, 1,35 dollari e 1,65 per rispettivamente per il 2019, 2020 e il 2021 (rispetto a 1,01 dollari /1,32 dollari / 1,58 dollari indicati in precedenza).Per Stm ieri l'attenzione degli operatori si è concentrata ieri sui conti del terzo trimestre che hanno visto i ricavi attestarsi a 2,55 miliardi di dollari, in crescita del 17,5% rispetto al periodo precedente dell'1,2% anno su anno. L’utile netto e l’utile per azione dopo la diluizione sono invece diminuiti rispettivamente a 302 milioni di dollari e a 0,34 dollari contro i 369 milioni di dollari e 0,41 dollari fatti segnare nello stesso trimestre del 2018.