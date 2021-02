Stm: Apple pesa il 23,9% del fatturato, eccessivo rischio di concentrazione nel medio periodo (analisti)

Alessandra Caparello 25 febbraio 2021 - 09:43

MILANO (Finanza.com)

In salita al momento a Piazza Affari il titolo Stm che segna +1,04% a 33,10 euro. STM ha pubblicato il 20F da cui si evince che il peso di Apple, principale cliente della società, è passato dal 17.6% del fatturato nel 2019 ($1682mn) al 23.9% nel 2020 ($2442mn).Sebbene l`esposizione ad Apple sia positiva nel breve, dicono da Equita, in quanto permette di beneficiare della forte domanda per i nuovi iPhone 5G riteniamo che la dimensione della esposizione rappresenti un eccessivo rischio di concentrazione nel medio periodo.