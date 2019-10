Stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Gima TT in Ima

simone borghi 31 ottobre 2019 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

Le società Ima e Gima TT hanno stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Gima in Ima, in esecuzione delle deliberazioni delle rispettive assemblee dello scorso 8 agosto. L’atto di fusione verrà iscritto presso gli uffici del Registro delle Imprese competenti. La fusione produrrà effetti civilistici a partire dal terzo giorno di borsa aperta successivo alla data in cui verrà eseguita l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione.A partire da tale data, Ima subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a Gima. Gli effetti contabili e fiscali della fusione saranno retrodatati al 1° gennaio dell’esercizio in cui si verificheranno gli effetti giuridici della fusione (e, pertanto, dal 1° gennaio 2019). Le operazioni effettuate da Gima saranno imputate nel bilancio di Ima a partire da detta data.