Stellantis: via libera da assemblea soci a dividendo a 1,04 euro

Redazione Finanza 14 aprile 2022 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

È arrivato ieri l'Ok dell'assemblea dei soci di Stellantis alla distribuzione del dividendo sui risultati 2021. Nel dettaglio, il gruppo europeo dell'auto verserà un dividendo di 1,04 euro per ogni azione ordinaria in circolazione, per un valore complessivo di 3,3 miliardi di euro.Sul fronte della politica remunerazione 2021, Stellantis precisa che "l'azienda prende atto del feedback derivante dal voto consultivo sulla relazione della remunerazione in conformità alla normativa olandese sulle assemblee degli azionisti, che è stato favorevole per il 47,9% e contrario per il 52,1% e spiegherà nella Relazione della Remunerazione del 2022 come si è tenuto conto di questo voto".