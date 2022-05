Stellantis: vendite giù del 32,1% a/a in Europa ad aprile

Daniela La Cava 18 maggio 2022 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Cali a doppia cifra per le vendite di Stellantis in Europa ad aprile. Stando ai dati diffusi questa mattina dall'associazione europea Acea, le autovetture immatricolate dal gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa nell'Europa Occidentale sono state pari a 137.455, in flessione del 32,1%, con una quota di mercato che è scesa dal 23,5% al 20,1 per cento.