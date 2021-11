Stellantis: vendite giù a ottobre in Ue+Efta+Uk, -31,6% a/a

Daniela La Cava 18 novembre 2021 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Mese di ottobre in forte calo per Stellantis in Europa Occidentale (Ue+Efta+Uk). Stando ai dati diffusi da Acea, il gruppo dell'auto nato dalla fusione tra Fca e Psa ha chiuso il mese di ottobre con le immatricolazioni in Europa in flessione del 31,6% a 165.866 rispetto alle 242.476 unità di un anno fa. La quota di mercato di ottobre è passata dal 21,5% al 20,8%. Osservando l'andamento nei primi 10 mesi del 2021, Stellantis ha visto le vendite salire del 3,2%.