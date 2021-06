Stellantis: target +2% per aggiornamento valutazione di Aramis al prezzo di mercato (analisti)

Alessandra Caparello 21 giugno 2021 - 10:59

MILANO (Finanza.com)

La quotazione di Aramis (società che si occupa della vendita di auto usate online, ad oggi operativa in Francia, Spagna, Belgio e UK) è avvenuta a 23 euro per azione (estremo inferiore della forchetta di prezzo €23-28PS) e venerdì scorso, nel primo giorno di quotazione, ha perso circa l’1%.Incorporando la valutazione del 60,6% detenuto da Stellantis ai prezzi di mercato, l’impatto positivo sulla valutazione è di circa 0,4 euro per azione afferma Equita Sim, ovvero target a +2%.