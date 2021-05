Stellantis spinge sull'elettrico, analisti si aspettano nuovi dettagli da Tavares il 5 maggio

Titta Ferraro 3 maggio 2021 - 12:17

MILANO (Finanza.com)

Stellantis punta forte sulla mobilità sostenibile e come annunciato dal ceo Carlos Tavares entro il 2025 ogni modello avrà una versione elettrica. Secondo Il Sole 24 Ore, nell'ambito dell'elettrificazione del gruppo, entro la fine dell'anno il portafoglio di Stellantis comprenderà 40 veicoli elettrificati (comprese le versioni Phev). Nel dettaglio a Tichy in Polonia il gruppo si prepara ad assemblare tre modelli (Alfa Romeo, Fiat e Jeep) su base Cmp (quindi anche elettrici).Attualmente sono sette i modelli pure electric (Peugeot 208, 2008, Citroen C4, Ds3, Opel Corsa, Mokka e Fiat Nuova 500) escludendo la microcar Citroën Ami. La strategia di elettrificazione coinvolgerà anche i marchi di fascia alta di Stellantis, come Alfa Romeo e Maserati, che presto lanceranno la sua gamma Folgore e quella elettrica MC20.Stellantis aveva già anticipato parte della sua strategia di elettrificazione strategia negli ultimi mesi. "Al momento della divulgazione dei conti del primo trimestre (5 maggio), ci aspettiamo che Tavares fornisca maggiori informazioni su questo fronte", commentano oggi gli analisti di Intesa Sanpaolo che hanno giudizio buy su Stellantis con tp a 19,9 euro.