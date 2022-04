Stellantis sospesa produzione nello stabilimento russo di Kaluga

Daniela La Cava 19 aprile 2022 - 09:27

MILANO (Finanza.com)

Stellantis ha annunciato stamattina la sospensione dell'attività produttiva dello stabilimento di Kaluga in Russia, "al fine di garantire il pieno rispetto di tutte le molteplici sanzioni e di tutelare i propri dipendenti". La società ha precisato in una nota che la decisione è stata presa "in seguito al quotidiano rafforzamento delle molteplici sanzioni e alle difficoltà logistiche riscontrate".