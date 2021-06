Stellantis si accoda a rally settore auto, per Equita l'upside potenziale è di oltre +20%

Titta Ferraro 21 giugno 2021 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

Sprint oggi a Piazza Affari per Stellantis che è arrivata a guadagnare il 3% circa a 16,98 euro. In generale a viaggiare in rialzo è tutto il settore automotive (lo STOXX Europe 600 Automobiles & Parts segna +2,14%) con gli investitori che tornano a guardare con ottimismo alle prospettive di ripresa economica.Oggi intanto Equita SIM ha aggiornato al rialzo il prezzo obiettivo su Stellantis a 20,4 euro con rating buy confermato. Il nuovo prezzo obiettivo, che implica un potenziale upside di oltre il 20% rispetto ai livelli attuali, incorpora la valutazione di Aramis, società che si occupa della vendita di auto usate online e che è stata quotata a 23 euro per azione (estremo inferiore della forchetta di prezzo 23-28 euro).